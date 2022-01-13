«Мир в регионе возможен на условиях Турции и Азербайджана, потому что Армения является проигравшей стороной в войне». Об этом в эфире YouTube-канала CivilNet заявил армянский политолог Тигран Григорян.
А. Григорян отметил, что Армении придется пойти на серьезные уступки в переговорах с Турцией: «Мир в регионе возможен на условиях Турции и Азербайджана, потому что Армения является проигравшей стороной в войне».
Как считает политолог, условия Турции тесно связаны с Азербайджаном: «Они связаны с признанием территориальной целостности Азербайджана и предоставления коридора, в том понимании, в котором это понимают в Баку, то есть без участия Армении».