Депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян намерен покинуть пост главы постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям.

Как передает # со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил источник.

Накануне перед внеочередным заседанием парламента состоялось заседание правящей фракции, на котором Агаджанян сообщил о своем желании уйти с должности председателя постоянной комиссии.

По словам депутата, коллеги могут найти более подходящего кандидата на этот пост. Получить комментарии у самого Агаджаняна пока не удалось.