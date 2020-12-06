«Армяне нападают на людей, которые в международном плане поддерживают Азербайджан» — Руфат Гулиев о встрече рабочих групп двух стран

Украина оказывает огромную поддержку Азербайджану в вопросе территориальной целостности нашей страны, сказал # руководитель азербайджано-украинской рабочей группы по межпарламентским связям Руфат Гулиев.

Как сообщалось, 3 декабря прошла встреча рабочих групп по межпарламентским отношениям Азербайджан-Украина и Украина-Азербайджан в формате видеоконференции. По словам депутата, слаженной работе парламентских групп двух стран способствует последовательная позиция Украины, поддерживающей территориальную целостность Азербайджана.

Украина третья после Турции и Пакистана страна, которая на самом высоком уровне поддерживает Азербайджан в вопросах территориальной целостности, пояснил Гулиев. Была также неоднократно озвучена позиция Президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивавшего уважение к территориальной целостности Азербайджана. Справедливую позицию нашей страны в контексте международного права последовательно поддерживает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба и Верховная Рада.

«Украина оказала серьезную поддержку нашей стране в самое ответственное время боев за оккупированные территории. Здесь надо также отметить расположение к нам администрации Харьковской, Сумской, Черниговской областей Украины, где имеются очень тесные отношения с азербайджанской диаспорой. С руководителями этих областей, которых, пользуясь моментом, хочу поздравить с выборами мэров городов, а губернаторов — с назначением, я постоянно поддерживаю отношения через почетного консула Азербайджана в Харькове господина Афгана Салманова, который внес огромную лепту в налаживание двусторонних связей. Хочу сказать, что азербайджанскую диаспору в Киеве и Украине в целом можно поставить в пример всем остальным национальным общинам. Их слаженная работа достойна похвалы, поощрения и отдельной благодарности», — заметил руководитель рабочей группы.

Он также подчеркнул огромный вклад председателя Всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины» Хикмета Джавадова, а также лидеров диаспор, в частности, Олега Крапивина и Ровшана Тагиева: «В Украине диаспоры постоянно помогали и продолжают оказывать нам содействие – это моральная и материальная поддержка. Они перечисляли деньги в фонд нашей армии, помогали как азербайджанцам в Украине, так и украинцам во время пандемии. Все эти люди, предприниматели, общественные деятели, члены азербайджанской диаспоры – они безвозмездно, за свои деньги проводят необходимую работу. Поддерживают государственность Украины и Азербайджана. Активно работают в интересах украинского и азербайджанского народов. И это не просто слова, это идет от сердца».

Собеседник особо отметил твердую позицию, которой, помимо правительства Украины, народа, парламента, и украинского МИДа придерживаются также дипломатические представители высшего ранга двух стран:

«Тут однозначно можно сказать, позиция таких сильных фигур означает, что дипломатически очень эффективно все было проработано. Отдельно отмечу особую роль председателя Государственного комитета по работе с диаспорой господина Фуада Мурадова в деле укрепления двусторонних связей, а также депутата Верховной Рады Людмилы Марченко, всецело поддерживающей нашу страну в ее законном праве на деоккупацию своих территорий. Твердая позиция Марченко в вопросе территориальной целостности Азербайджана, а также высокого уровня дружбы и сотрудничества между нашими странами не обошлась без нападок проармянских элементов. Такие попытки были со стороны министра внутренних дел Украины, армянина по происхождению Арсена Авакова, явно переоценивающего собственные возможности. Отсюда его готовность влиять на вопрос, никак не входящий в его компетенцию. Марченко занимает бесстрашную позицию содействия Азербайджану относительно справедливых требований освободить свои территории. Я даже не знаю второго такого человека в парламенте Украине, который терпел бы такие нападки».

Депутат Марченко имеет право на личное мнение, как и иные депутаты от любой партии, говорит Гулиев:

«Армяне в Украине нападают на людей, которые в международном плане поддерживают Азербайджан и справедливую международную позицию нашей страны. Несколько раз они даже пытались физически воздействовать на азербайджанцев, ранее уже была попытка убийства азербайджанских студентов. Были и другие попытки физической расправы с азербайджанцами и людьми других национальностей, которые поддерживают Азербайджан. Это еще раз показывает, что война между Азербайджаном и Арменией охватила не только наш регион, но вылилась за его пределы»

Депутат Гулиев рассказал о поддержке Азербайджану, которая оказывается со стороны Верховной Рады, правительства и народа Украины, а также огромную роль азербайджанской диаспоры численностью в 500 тыс. человек. «Очень трогательно было видеть, как люди писали письма на имя президента о том, что они хотят приехать в Азербайджан и воевать в нашей армии за освобождение страны от оккупантов. Такие письма приходили тысячами», — продолжил Гулиев.

От имени руководства Милли Меджлиса он поблагодарил украинское государство, народ и межпарламентскую группу дружбы Украина – Азербайджан за безоговорочную поддержку, заметив, что в Отечественной Карабахской войне международное право и справедливость были на нашей стороне. «Азербайджан и Украина являются стратегическими партнерами, и благодаря нашим президентам эти отношения вышли на новый уровень» — сказал он.

Напомним, что встреча рабочих групп по межпарламентским отношениям Азербайджан-Украина и Украина-Азербайджан прошла на прошлой неделе в дистанционном формате. Как сообщает Управление по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, во встрече приняли участие руководитель азербайджано-украинской рабочей группы по межпарламентским связям Руфат Гулиев, члены группы Вугар Искендеров, Мушфиг Джафаров, Нагиф Хамзаев, Эльман Насиров, Амина Агазаде, Джаварид Мамедов. Здесь также присутствовали сопредседатели межпарламентской группы дружбы Валерий Колюх, Владимир Крейденко, посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, представитель посольства Азербайджана в Украине Вусал Сулейманов, глава азербайджанской диаспоры в Украине Хикмет Джавадов и другие.

Выступивший на мероприятии сопредседатель украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Валерий Колюх сообщил, что рабочая группа с Азербайджаном в украинском парламенте — одна из самых крупных и насчитывает более 50 человек. Из-за большого размера группы в ней два сопредседателя. Другой сопредседатель Владимир Крейденко отметил, что Украина всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Оба сопредседателя поздравили Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и выразили уверенность, что в ближайшее время на освобожденных территориях Азербайджана будет обеспечено экономическое развитие. Было отмечено, что отношения между нашими странами основаны на взаимном уважении и доверии.

Стороны обменялись мнениями о развитии межпарламентских отношений, увеличении взаимного товарооборота, возобновлении прямых рейсов, привлечении инвестиций и сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.