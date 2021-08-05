Министерство обороны Армении сообщило о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном.

«Относительно распространенной в СМИ информации о присутствии российских военнослужащих в Тавушской области, в частности в поселке Воскепар, сообщаем, что российские пограничники размещены в указанном районе, и ведутся строительные работы по организации тыловой поддержки, помещения для пограничников, — говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении. «Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — отмечает армянское оборонное ведомство.

29 июля на заседании кабмина премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обсудить вопрос размещения российских пограничников вдоль армяно-азербайджанской границы. Это, по мнению Пашиняна, даст возможность проводить работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений. (ТАСС)