Минобороны Армении не комментирует информацию о закупке иранских беспилотников и других вооружений, сославшись на гостайну. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Оборонное ведомство отказалось раскрывать агентству подробности, ссылаясь на нормы о секрете информации, «содержащую государственную, служебную, банковскую, коммерческую тайну», и о «государственных оборонных заказах, вооружениях, военной технике, объемах поставок».

Отмечается, что в последнее время в СМИ и других общественных дискуссиях Армении обсуждается вопрос возможной закупки БПЛА в Иране.