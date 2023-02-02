История карабахской войны уходит вглубь десятилетий, и когда долгие годы Армения оккупировала семь районов вокруг Азербайджана, и потом, когда отчаявшись решить вопросы политическим путем, Россия предлагала многочисленные варианты, которые еще предыдущее армянское руководство не очень хорошо, не позитивно воспринимало, желая удерживать те территории, на которые оно никогда на претендовало. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству РИА Новости.

«Да, Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежат. Сейчас, когда и Армения, и Азербайджан вместе с Евросоюзом подписали документ о готовности заключать мирный договор на условиях обозначенных в Алма-Атинской декларации декабря 1990 года, ну, нам как-то даже сложно определяться с дальнейшими шагами, потому что в Алма-Атинской декларации сказано, что границы между новыми независимыми государствами будут проходить по административным границам Советского союза, союзных республик, включая Армянскую ССР и Азербайджанскую ССР, в составе Азербайджанской ССР находилась Нагорно-Карабахская Автономная Область. Так что, здесь ситуация многослойная», — отметил Лавров.

Уверен, что эти слова главы МИД РФ будут встречены взрывом негодования в Армении. Там привыкли во всех своих бедах винить кого угодно, только не самих себя, но в первую очередь, конечно же, Россию. И в этом смысле, интерес вызывают результаты опроса, который был проведен в Армении 17-24 января посредством телефонных звонков, в нем приняли участие 1100 респондентов.

Как сообщил руководитель армянского представительства «GALLUP International Association» Арам Навасардян, представляя результаты опроса, у жителей Армении ухудшилось отношение к миссии российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Так, согласно его результатам, «полностью положительно» к миссии российских миротворцев в «Арцахе» относятся 18,3% респондентов, в то время как в ноябре 2020 года этот показатель составлял 37,8%.

«Скорее положительно» дислокацию миротворческих войск оценивают 32,1% (в ноябре 2020 года — 43,7%). «Скорее негативно» к этому относятся 18,3% (в ноябре 2020 года — 4,6%), «совершенно отрицательно» 29,6% (против 5,8% в ноябре 2020 года). Такая вот интересная тенденция вырисовывается. Причем, есть и иной вопрос, который не может не тревожить российскую сторону.

Дело в том, что респондентов также спросили, как они относятся к 102-й российской военной базе в Армении: «полностью положительно» относятся 24,3%, «скорее положительно» — 29,1%, «скорее отрицательно» — 14,8%, «совершенно отрицательно» — 22,6%. То есть, как видим, уже имеется приблизительное равенство среди тех, кто выступает за и против дальнейшего присутствия в РА российской военной базы.

Учитывая рост числа критических заявлений в адрес представителей руководства РА, а также поддерживаемых ими армянских националистов-радикалов, можно ожидать, что уже в самое ближайшее время, может до конца текущего года, маятник общественного мнения в РА качнется в сторону резкого увеличения числа сторонников вывода российской военной базы из Гюмри.

Да, это не означает того, что официальный Ереван открыто потребует от РФ такого шага. Слишком уж велика, я бы даже сказал тотальна, зависимость Армении от России. И экономическая, и политическая. Да и премьер-министр РА Никол Пашинян в конце прошлого года открыто заявил, что именно РФ является гарантом безопасности РА. Да, тем самым он доказал, что рассуждать о реальной независимости Армении можно только в формате застольного анекдота, но мы видим тенденцию. Она четко проявляется и в армянских СМИ. Которые кишат статьями о том, что РА нужно форсировать выход из всех организаций, от ОДКБ до ЕАЭС, где главенствует Россия. С последующим марш-броском в сторону члентсва в НАТО и ЕС. И ежу понятно, что все эти статьи также носят характер застольного анекдота, в лучшем случае тоста. Но понятно и то, что очень многое будет зависеть от исхода российско-украинской войны.

Совершенно очевидно, что РА, в случае поражения России и разгрома ее армии, громче иных будет кричать о своем «спасении от российского ига». И я не удивлюсь, если там появятся политики, которые заявят, что это не Армения оккупировала и держала под своим контролем более четверти века 20% территорий Азербайджана, а Россия принудила ее к этому. От армянских политиков, как показала практика, можно ждать любых заявлений и поступков.