Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонной беседы подчеркнули важность решения карабахского конфликта в рамках минской группы ОБСЕ и необходимость полноценного восстановления работы в этом формате. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МИД Армении.

«Стороны подчеркнули важность мирного решения карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей минской группы ОБСЕ и необходимость полноценного восстановления работы в этом формате. Собеседники коснулись решения не терпящих отлагательства гуманитарных вопросов. Арарат Мирзоян отметил важность заявления бюро Госдепа США по вопросам Европы и Евразии касательно возвращения военнопленных, выяснения судьбы без вести пропавших и обмена останками погибших», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Армении.

Стороны обсудили также процессы армяно-турецкого диалога.

В ходе беседы Мирзоян представил позицию Армении по ситуации в Казахстане, отмечается в сообщении.