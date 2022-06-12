Исполнительный директор компании Baku City Circuit (BCC) Ариф Рагимов прокомментировал # итоги Гран — при Азербайджана «Формулы — 1».

«Нам удалось сохранить традицию — каждый год у нас новый победитель, и в этот раз им впервые в Баку стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен», — говорит Рагимов.

Исполнительный директор BCC признался, что сам он также болел за нового победителя.

Комментируя момент непредсказуемости бакинской гонки, отличающий наш этап, Ариф Рагимов заметил, что и в этот раз гонка также получилась неожиданной:

«Полагаю, никто из фанатов не ожидал, что оба пилота Феррари досрочно покинут трек. Но, произошло то, что произошло, и теперь Скудерии придется догонять Red Bull», — сказал он.

Рагимов также прокомментировал главный вопрос, который волнует всех фанатов «Формулы — 1» относительно будущего Гран — при Азербайджана:

«Переговоры уже ведутся, но на данном этапе нет никаких новостей. Мы хотим, чтобы «Формула — 1» оставалась в Баку и «Формула -1″ также хочет приезжать в Баку», — резюмировал Ранимов.

Напомним, что нынешний контракт Операционная компания Baku City Circuit заключила до конца 2023 года.