Власти Аргентины ввели обязательный карантин для приезжих, побывавших на Африканском континенте в последние две недели, следует из распоряжения правительства.

«Люди, приезжающие с или побывавшие на Африканском континенте в последние 14 дней до въезда в страну, должны исполнить следующие требования — проинформировать о нахождении (в этой зоне)… иметь полную схему вакцинации… иметь негативный ПЦР, сделанный за 72 часа до приезда в страну, сделать тест на антиген по приезду в страну и соблюдать карантин, согласно статье 7 декрета №260/20», — говорится в документе.