Власти Аргентины выразили протест в связи с развертыванием Великобританией системы ПВО на спорных Мальвинских (Фолклендских) островах. Соответствующее заявление опубликовало в субботу министерство иностранных дел южноамериканской республики.

«Аргентинская Республика категорически не приемлет новое развертывание британских вооружений на Мальвинских островах», — говорится в тексте.

По данным ведомства, Великобритания разворачивает на островах комплекс ПВО Sky Sabre. «Речь идет об очередной неоправданной демонстрации силы и намеренном уклонении от призывов, звучавших в многочисленных резолюциях ООН и других международных организаций, которые призывают как Аргентину, так и Великобританию возобновить переговоры», — добавил МИД.