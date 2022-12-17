Подготовка к выборам в Турции, назначенным на июнь 2023 года, стартовала досрочно. В минувшие дни стамбульский суд приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к 2 годам 7 месяцам лишения свободы. Вердикт суда также предполагает пятилетний запрет на политическую деятельность.

Он обвинялся в оскорблении представителей ЦИК: «Те, кто отменил результаты выборов, — идиоты», — сказал политик в 2019 году, сразу после решения ЦИК страны о назначении повторного голосования в Стамбуле.

Сразу после этого приговора, в городе прошел масштабный митинг с участием всех ключевых оппозиционных партий, которые известны в турецкой прессе как «стол шести» (имеются в виду шесть главных оппозиционных партий).

Комментируя ситуацию вокруг Экрема Имамоглу, правящая партия АКП заявила, что: «Сейчас речь идет лишь о решении местного суда Стамбула. Процесс продолжается. Иными словами, это не окончательное решение. Мы команда, которая любит политическую конкуренцию, и вести политическую полемику на площадях», — говорилось в заявлении.

Рейтинг Экрема Имамоглу в Турции достаточно высокий. По всем социологическим опросам его рейтинг стоит выше председателя республиканской партии (кямалисткая партия) Кемаля Кылычдароглу. Такая популярность мэра Стамбула конечно же не могла не вызвать раздражение у Эрдогана и ревность у руководства республиканцев.

С другой стороны, как отмечает близкий к правительству журналист Абдулькадир Сельви, во время визита Кемаля Кылычдароглу в США, Великобританию и Германию, в этих странах ему рекомендовали выдвинуть единым кандидатом от оппозиции именно Экрема Имамоглу «поскольку именно он может одолеть Эрдогана на выборах», — пишет журналист.

Арест мэра Стамбула не остался незамеченным также и в США. В заявлении Госдепа говорится, что «США глубоко обеспокоены и разочарованы приговором турецкого суда в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который приговорил его к тюремному заключению с запретом заниматься политической деятельностью».

«Его осуждение противоречит уважению прав человека, основных свобод и верховенства закона. Мы по-прежнему серьезно обеспокоены продолжающимся преследованием гражданского общества, СМИ, политических и деловых лидеров в Турции. Народ Турции заслуживает возможности пользоваться своими правами человека и основными свободами, не опасаясь возмездия. Призываем правительство прекратить преследование по уголовным делам об «оскорблении» и уважать права и свободы всех граждан Турции», -говорится в заявлении госдепартамента США.

Свою озабоченность выразили также ЕС и отдельные страны этой организации. Однако, есть политический романтизм, который требует веры в верховенство закона и демократии, а есть и политический реализм.

Эрдоган – это политический реализм, который сегодня играет важную роль для ЕС в плане энергетической безопасности, а также является гарантом «зерновой сделки». Помимо всего прочего, он на сегодня остается единственным лидером среди стран членов НАТО, который может позвонить Путину и что-то решать, а с другой стороны, предоставляет огромное количество вооружений в Украину. Помимо всего прочего, роль и значимость эрдогановской Турции заметно выросла в регионе Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Центральной Азии. Словом, сегодня возможности и влияние Турции заметно выросли в мировом масштабе. С одной стороны, это пугает ЕС, а с другой решает ряд их вопросов. Однако, где есть страх и место эмоциям, там нет места трезвой оценке. Поэтому в отношении Запада и Турции превалирует эмоциональная составляющая больше, чем рациональная. Но это тема отдельного обсуждения, на повестке дня выборы в Турции.

Украинский кризис и вытекающие из него политические, военные и экономические последствия сыграли на руку Эрдогану и его стране. Он мастерски выровнял экономическое положение Турции и сейчас по темпам роста опережает многие страны. Украинский и российский капитал и бизнес перетек в Турцию, который принес финансовую стабильность и выровнял инфляционные процессы. По прогнозам Reuters, до выборов в следующем году в Турции инфляция снизится с 85 до 40%, что безусловно скажется на рейтингах Эрдогана. Собственно, большинство недовольного населения Турции было обеспокоено именно экономическим положением, а не внешнеполитическим.

Экрем Имамоглу, которому симпатизируют как на Западе, так и внутри Турции, убирается с политической арены как фигура, которая может помешать политическому курсу Эрдогана. С другой стороны, не исключено и то, что данный шаг властей в определенной степени выгоден и руководству республиканцев.

Однако во всей этой истории, есть и иная сторона медали. Это сходство политического восхождения Экрема Имамоглу и Эрдогана. Арестованный политический деятель, всегда вызывает сочувствие и симпатии. Примерно также некогда мэр Стамбула Эрдоган был гоним и арестован, а в итоге получил поддержку со стороны народа. Спираль истории еще никто не отменял. Арест Имамоглу прибавит еще большей уверенности у народа, что это именно тот политик, который должен заменить Эрдогана, собственно, сам действующий президент порождает эту личность.

Поэтому скорее всего, после 5 лет, Экрем Имамоглу, когда с него будет снят запрет на политическую деятельность, а к тому времени, будут вновь выборы и, скорее всего, Эрдоган уже не сможет руководить страной в силу своего возраста, станет президентом страны. А сейчас Турция находится в сложном трансформационном этапе становления и перерождения в новом политико-экономическом качестве. Из страны вечного кандидата в членство ЕС, Турция становится отдельным геополитическим центром притяжения.