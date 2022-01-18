После атаки с помощью беспилотников в Абу-Даби, приведшей к гибели нескольких человек, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран заявила о начале авиаударов по удерживаемой йеменскими повстанцами-хуситами столице Йемена Сане. Как сообщило в ночь на вторник, 18 января, официальное саудовское информагентство Saudi Press Agency, налеты на Сану производятся «в ответ на угрозу и исходя из военной необходимости».

Официальный представитель коалиции бригадный генерал Турки Аль-Малики охарактеризовал удары хуситов как «враждебные нападения террористов», подчеркнув, что «виновные в них должны быть привлечены к ответственности», поскольку «представляют угрозу для региональной и международной безопасности».

Принадлежащий хуситам телеканал «Аль-Масира» подтвердил факт налетов коалиции. (DW)