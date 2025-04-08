Apple направила в США пять самолетов, заполненных произведенными в Индии iPhone. Так компания намерена пополнить запасы и временно защититься от торговых пошлин в США, сообщает The Times of India.

Согласно указу президента США Дональда Трампа, с 5 апреля 2025 года была введена пошлина в размере 10% на все импортируемые в страну товары, а с 9 апреля ставка для индийских товаров увеличится до 26%. Решение Apple позволило заполнить склады в США на несколько месяцев вперед, что временно снижает давление со стороны новых торговых барьеров.

Кроме того, источники The Wall Street Journal подчеркивают, что Apple намерена увеличить поставки iPhone из Индии в США, чтобы компенсировать 54% пошлины на продукцию из Китая. Трамп также пригрозил увеличением пошлин на китайские товары на дополнительные 50%, если Пекин не откажется от своих ответных мер.

По оценкам аналитика Bank of America Уомси Мохана, в 2025 году Apple произведет около 25 млн iPhone в Индии, из которых обычно около 10 млн предназначаются для местного рынка. Если все устройства будут перенаправлены в США, это позволит компании удовлетворить около половины спроса на смартфоны в стране.

Аналитики сходятся во мнении, что перенос производства в США является экономически невыгодным для Apple. Они отмечают, что стоимость устройства в таком случае может возрасти до $3500, что сделало бы iPhone недоступным для большинства покупателей.