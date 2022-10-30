Известный отраслевой инсайдер Мин-Чи Куо поделился свежей информацией о грядущих айфонах. По его данным, iPhone 15, которые выйдут в 2023 году, лишатся не только разъема Lightning, но и физических кнопок.

Так, на смену кнопки питания и регулировки громкости придет единая панель с виброоткликом, которая будет имитировать ощущение нажатия в духе кнопки «Домой» в iPhone 7, пишет аналитик.

По словам Куо, эти изменения будут эксклюзивными для «прошек» – в базовых iPhone 15 и 15 Plus останутся обычные механические кнопки. Зато они, как и более дороги модели, по мнению Куо, перейдут с Lightning на USB-C. Apple уже официально подтвердила, что откажется от собственного коннектора в будущих айфонах, но когда именно, не уточнила.

Отмечается, что отказ от физических кнопок позволит продлить жизнь айфонам, так как отсутствие механических кнопок означает отсутствие дополнительных щелей, куда может проникнуть влага. Мин-Чи Куо полагает, что после такого решения Apple на сенсорные кнопки перейдут и Android-производители. (УНИАН)