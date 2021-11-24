Американская корпорация Apple подала иск против израильской компании NSO Group и ее материнской компании Q Cyber Technologies из-за слежки за владельцами iPhone и других гаджетов. Заявление опубликовано на сайте компании из Купертино.

Иск был подан с целью пресечь распространение шпионского ПО, созданного по государственному заказу, добавили в Apple. Техногигант также уточнил, что в документах по делу представлена новая информация о том, как NSO Group заражала устройства шпионским ПО Pegasus.

Apple просит суд запретить NSO Group использовать программное обеспечение, сервисы и устройства Apple. Кроме того, компания из Купертино требует возмещения ущерба за нарушение федеральных законов США, а также законов американских штатов.

«Организации вроде NSO Group, спонсируемые государством, вкладывают миллионы долларов в разработку сложных шпионских технологий, по сути не отчитываясь за свою деятельность. Эту практику нужно менять», — отметил старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги.

Шпионская программа Pegasus была разработана израильской компанией NSO Group. С ее помощью были взломаны телефоны политиков и журналистов по всему миру. Вредоносный софт имел доступ к местоположению, паролям, сохраненным учетным данным, а также камере и микрофону электронных устройств. Утверждалось, что Pegasus использовал найденную в iPhone уязвимость и незаметно скомпрометировал устройства.