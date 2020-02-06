АПБ ввело новое требование по поставке продукции животного происхождения в Азербайджан

Агентство пищевой безопасности (АПБ) обратилось к предпринимателям в связи с обеспечением продовольственной безопасности в стране и защитой от болезней животных, которые могут быть завезены из-за рубежа, сообщает Агентство.

Учитывая распространенную в мире эпидемию коронавируса и эпизоотию высокопатогенного «птичьего гриппа», региональные филиалы Агентства, а также лаборатории Института пищевой безопасности перешли на усиленный режим работы.

Также коронавирус и эпизоотия «птичьего гриппа» возлагает на предпринимателей и граждан определенную ответственность по защите биологической безопасности в стране.

В связи с этим Агентство обращается к предпринимателям, работающим в сфере импорта животных и продукции животного происхождения, с тем, чтобы до импорта продукции в страну они посредством Агентства или его региональных филиалов ознакомились и учитывали ветеринарные требования по импорту вышеназванной продукции. Предприниматели могут получить информацию о требованиях по импорту на сайте Агентства www.afsa.gov.az

С предварительной информацией об эпизоотической ситуации в отношении ряда заболеваний животных в различных странах мира можно ознакомиться на сайте Всемирной организации по охраане здоровья животных www.oie.int

Агентство заявляет, что погрузка животных и продуктов животного происхождения на транспортное средство в стране происхождения должна осуществляться только после соответствующего разрешения АПБ. В противном случае ответственность за любые возможные негативные последствия ложится на этих предпринимателей.(trend)