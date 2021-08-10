Группа ученых из Университета Барселоны обнаружила причину бессимптомного течения COVID-19 у некоторых пациентов, опубликовав свое исследование в научном журнале Nature Communications.

Ученые во главе с Карлотой Добаньо изучали, как долго в крови остаются антитела к SARS-CoV-2 медицинских работников. В начале эксперимента у 13,5 процента участников определялись антитела к SARS-CoV-2, а через полгода — у 16,4 процента участников. Уровень антител, за некоторым исключением, был стабильным на протяжении этого времени.

Среди 33 испытуемых также искали антитела к другим коронавирусам — всего в семействе этих вирусов 43 вида. Оказалось, что антитела от других коронавирусов защищают при заражении SARS-CoV-2 и обеспечивают более легкое течение COVID-19.