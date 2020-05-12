Анкара обеспечила баланс сил в Ливии

Турция обеспечила баланс сил в Ливии. Если бы не вмешательство Анкары, сторонники Халифы Хафтара вошли бы в Триполи и война в этой стране продлилась не менее десяти лет. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире одного из местных телеканалов.

По словам Чавушоглу, активную поддержку незаконным вооруженным формированиям Хафтара оказывают многие страны.

Глава турецкой дипломатии напомнил о переговорах глав МИД Франции, Египта, греческой общины Кипра, Греции и ОАЭ, выступивших с единой антитурецкой позицией по ситуации в регионе.

Турецкий министр отметил, что в числе прочих активную поддержку Хафтару оказывает Париж.

«Особо отличились в поддержке Хафтара три страны: ОАЭ, Египет и Франция. Кроме того, против законного правительства сражаются наемники и российской ЧВК «Вагнер». Российские наемники все еще орудуют в Ливии. При этом каждое из государств имеет свои виды на Ливию. К примеру, Абу-Даби и ряд других столиц, пытаются надолго дестабилизировать ситуацию в Ливии, разделить эту страну, ввергнуть в полосу хаоса. ВС ОАЭ пытаются атаковать турецких военных. Однако мы четко предупредили их, чтобы они знали меру своим действиям. Именно ОАЭ повинны в сумятице в Ливии. Эта же страна разрушила Йемен, где ОАЭ не позволяют распределять гуманитарную помощь из Турции», — сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что на данный момент ситуация на фронтах Ливии складывается в пользу признанного ООН Правительства национального согласия.

«Анкара остается во мнении о том, что лучший путь урегулирования ливийского конфликта – политическое соглашение. Война не решит проблем Ливии. Захват Триполи привел бы к гибели миллионов человек и не приблизил мир. Турция на стороне закона в Ливии», — сказал Чавушоглу.