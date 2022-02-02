Агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) обратилось к гражданам.

В обращении говорится:

«Обращаясь к нашим гражданам, призываем их не прикасаться к предметам, назначение которых неизвестно, не посещать запрещенные территории из-за минной опасности. При обнаружении подозрительных и неизвестных предметов просьба сообщать в колл-центры служб «102» и «112».

Отметим, сегодня на территории Евлахского района Микаилов Исмаил Видади оглу (1996 г.р.) во время ведения сельскохозяйственных работ погиб в результате взрыва, произошедшего вследствие прикосновения к неизвестному предмету.