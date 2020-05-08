Американскому Сенату не удалось преодолеть вето Трампа

Сенат США не смог преодолеть вето президента Дональда Трампа на резолюцию, которая бы ограничила его военные полномочия. Как сообщает Reuters, за преодоление вето проголосовали 49 сенаторов при минимально необходимых 67 голосах.

Резолюция, запрещающая президенту единолично принимать решение об атаках без объявления войны или без разрешения Конгресса, была принята Сенатом в феврале текущего года в ответ на американские авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых был убит один из высокопоставленных командиров иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Авторы резолюции подчеркивали, что Трамп приказал совершить атаку, не поставив в известность Конгресс.

Трамп счел резолюцию «очень оскорбительной», обвинив демократов в преследовании по политическим мотивам (хотя, как отмечает Reuters, документ был поддержан и республиканцами). Президент также подчеркнул, что должен «сохранить широкие полномочия» для ведения военных действий против Ирана.

Агентство пишет, что за три года на президентскому посту Трамп применил право вето седьмой раз – ни разу Сенат его не преодолел. (gordonua.com)