Американскому Сенату не удалось преодолеть вето Трампа

Резолюция, запрещающая президенту единолично принимать решение об атаках без объявления войны или без разрешения Конгресса, была принята Сенатом в феврале текущего года в ответ на американские авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых был убит один из высокопоставленных командиров иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Авторы резолюции подчеркивали, что Трамп приказал совершить атаку, не поставив в известность Конгресс.
Трамп счел резолюцию «очень оскорбительной», обвинив демократов в преследовании по политическим мотивам (хотя, как отмечает Reuters, документ был поддержан и республиканцами). Президент также подчеркнул, что должен «сохранить широкие полномочия» для ведения военных действий против Ирана.
Агентство пишет, что за три года на президентскому посту Трамп применил право вето седьмой раз – ни разу Сенат его не преодолел. (gordonua.com)