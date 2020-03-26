Американский вирусолог оценил «время жизни» COVID

Эпидемия коронавируса COVID-19 может продлиться годы и поразить миллионы людей, сообщил в интервью РБК американский вирусолог, специалист по коронавирусным инфекциям Чарльз Кэлишер.

«Распространение коронавируса может продлиться годы. По мере распространения вируса по всему миру он будет поражать миллионы людей», – сказал вирусолог.

По его словам, те люди, которые остаются незараженными, могут стать переносчиками заболевания во время второй волны эпидемии, что может продолжаться «в течение многих месяцев, пока не появится эффективная вакцина».

«Но даже тогда вирус не исчезнет, потому что неизбежно будут оставаться люди, которые не прививались. Вакцинация тоже займет длительное время», – отметил Кэлишер.

Он подчеркнул, что к COVID-19 уязвимы «абсолютно все страны».

При этом специалист назвал маловероятным то, что пандемия коронавируса приблизится по масштабам к эпидемии испанского гриппа 1918 года, «когда был инфицирован каждый третий» человек на Земле.

«С тех пор мы слишком продвинулись вперед, чтобы позволить этому повториться. Однако мне кажется вполне вероятным, что заражению подвергнутся миллионы людей», – добавил Кэлишер.