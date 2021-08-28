Разведывательное сообщество США завершило 90-дневное расследование истоков происхождения коронавируса и опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену, передает ТАСС.

«Разведсообщество США смогло достичь широкого согласия по ряду ключевых вопросов. Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии», — говорится в докладе, опубликованном на сайте офиса директора национальной разведки США.