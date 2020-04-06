American Airlines отменила более 90% рейсов в двух аэропортах Нью-Йорка

Авиакомпания American Airlines временно отменила более 90% своих авиарейсов в международных аэропортах имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардиа в Нью-Йорке в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNBC.

По его данным, авиаперевозчик будет выполнять только восемь рейсов из аэропорта Ла-Гуардиа по сравнению с около 170 в апреле 2019 года. Число выполняемых полетов из аэропорта имени Джона Кеннеди доведено лишь до трех с около 80 в апреле прошлого года.

Другой авиаперевозчик United Airlines, как сообщала в субботу телекомпания NBC, временно отменит около 90% своих авиарейсов в аэропортах Либерти (штат Нью-Джерси) и Ла-Гуардиа. В Либерти авиакомпания в день обслуживала 139 внутренних авиарейсов в 62 города США. Теперь эти показатели сокращены до 15 рейсов в девять американских городов. Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о рассмотрении вопроса о временном ограничении авиасообщения с городами, являющимися эпицентрами распространения коронавируса в стране.

Как сообщил в воскресенье губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, на территории штата число новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 8 327, их общее число достигло 122 031. Число смертей выросло с 3 565 до 4 159. 2 апреля было подтверждено 562 случая смерти, 3 апреля — 630, а 4 апреля — 594. (ТАСС)