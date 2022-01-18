Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы стороны в связи с недавней поездкой Алиева в Киев обсудили украинскую проблематику и урегулирование ситуации.

«Владимир Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России. При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ», — отметили в пресс-службе.