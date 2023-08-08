Интервью # с внуком легендарного азербайджанского бомбардира Анатолия Банишевского Али Банишевским:

— Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о себе…

— Я родился в Баку в 1996 году. Своего дедушку Анатолия Банишевского я не помню, так как он скончался через год после моего рождения. Несмотря на это меня всю жизнь сопровождает его слава. Я много слышал о нем не только от своих родных, поэтому мне кажется, что очень хорошо знаю своего деда.

Атмосфера футбола сопровождает меня с самого рождения. Порой кажется, что мне было суждено родиться футболистом. Я тренировался у известного в прошлом футболиста Романа Джафарова в клубе «Интер». Потом я стал играть в клубе «Нефтчи», и я горжусь, что являюсь воспитанником этой команды. Когда меня призвали в армию, то я стал играть за футбольную команду Центрального спортивного клуба армии (МОИК). Играл на правах аренды, так как служил в армии.

После завершения воинской службы я уехал в Литву. А через некоторое время ко мне поступило предложение от киевского клуба «Арсенал», и я перебрался в Украину. Из-за финансовых причин клуб «Арсенал» распался, а я перешел в команду «Чайка».

После меня заметили в клубе «Нива Бузова», владельцем которого является азербайджанский бизнесмен и меценат Октай Эфендиев. Он очень тепло меня принял, окружил постоянной заботой. После начала российско-украинской войны я был вынужден эвакуировать свою семью в Польшу. Здесь ко мне поступило предложение от чешского клуба «Динамо» (Че́ске-Будеёвице). Прошел с этим клубом сборы, мы были вместе полсезона, однако наши пути разошлись. В настоящее время я играю за клуб в «Локо Влтавин».

— Ваша бывшая команда «Нива Бузова» в последнее время демонстрирует большие успехи в Украине. Планируете ли вы снова вернуться в этот клуб?

— Я поддерживаю связь с командой «Нива Бузова» и очень рад успехам команды. Постоянно общаюсь с товарищами по команде, президентом, директором, администратором клуба. Можно сказать, я все еще их игрок. И когда ситуация в Украине наладится к лучшему, планирую вернуться туда.

— Поступают ли вам предложения из Азербайджана?

— Предложений мне из Азербайджана не поступает, но эта страна всегда в моем сердце. Азербайджан — моя родина, я радуюсь успехам азербайджанских клубов и мечтаю в один прекрасный день сыграть за сборную Азербайджана. Я все делаю ради этого, стараюсь чтобы мои спортивные успехи заметили в Баку.

— Насколько имя Анатолия Банишевского известно в Украине и Чехии? Знают ли там, что вы его внук?

— В Украине и Чехии очень хорошо помнят моего деда. Хотя я не распространяюсь о том, что он мой дед, меня выдает моя фамилия. О Банишевском знает не только старшее поколение, но и молодежь. Это неудивительно, ведь мой дедушка был футбольной легендой. Он с детства был моим кумиром. Моя мама много рассказывала мне о дедушке, но больше всего о нем говорила моя бабушка Инна Банишевская. Но я никогда не кричал нигде, чей я внук. Уважение к моей фамилии в Азербайджане, Украине и Чехии – колоссальное. С одной стороны, мне это очень приятно, а с другой – накладывает огромную ответственность, и я должен соответствовать ожиданиям окружающих. И мне очень хотелось бы, чтобы в Азербайджане стадион «Нефтчи» назвали в честь моего дедушки.