К концу 2022 года стоимость акций таких технологических гигантов, как Apple и Tesla, рекордно упала из-за непрекращающихся проблем с коронавирусом в Китае и глобальным кризисом. Об этом пишет ВВС.

На момент закрытия торгов 27 декабря цена акций Apple опустилась до 130,03 доллара, и это минимум с июня 2021 года. Ценные бумаги производителя электромобилей Tesla подешевели до 109,1 доллара, что на 73 процента меньше по сравнению с максимальным значением ноября прошлого года. 28 декабря на премаркете цена акций Apple поднялась до 130,3 доллара, а Tesla — до 112,6 на момент написания материала.

Ключевыми причинами падения стоимости акций стали сначала локдауны в Китае в течение года, что привело к остановке или сокращению производства на заводах компаний в стране, а потом, напротив, отмена всех ограничений и последовавший за этим рекордный рост заболеваемости. На фоне последних событий компаниям стало не хватать персонала. Сообщалось, что некоторые фирмы просили сотрудников приходить на работу, даже если те были больны.

«Фабрики будут испытывать нехватку рабочей силы в течение как минимум четырех-шести недель, поскольку волна заболеваемости затронет их производственные регионы. Большинство рабочих-мигрантов вернутся в свои родные деревни на Лунный Новый год в конце января. Производство в Китае вряд ли вернется к норме до конца февраля», — сказал главный экономист The Economist Intelligence Unit Саймон Баптист.

Также ожидается, что инвесторы будут проявлять осторожность и воздерживаться от крупных вложений на фоне повышения процентных ставок регуляторами по всему миру, замедления темпов роста мировой экономики и продолжающегося военного конфликта в Украине.