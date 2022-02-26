Пресс-служба Евросоюза сообщила о внесении в санкционный список российского актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, передает РИА Новости.

В официальном журнале ЕС говорится, что Певцов попал под санкции из-за того, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что накладываемые на него ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.