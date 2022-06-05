Необдуманные решения в области здравоохранения Азербайджана вызывают недовольство населения. Так, ликвидация медицинской комиссии по неврологическим и психическим заболеваниям в Центре психического здоровья, перенаправила поток пациентов в психиатрическую больницу № 2. В связи с этим каждый рабочий день в это медицинское учреждение образуется многочасовая очередь.

Об этом # сообщил ветеран первой Карабахской войны, заместитель главы общественного объединения «Əl-ələ» Ахмед Рахманов.

По его словам, чтобы пройти медицинскую комиссию для освидетельствования инвалидности в связи с психоневрологическими заболеваниями обращающимся лицам необходимо заполнить анкеты в подвальном помещении. «Эти люди имеют повышенную чувствительность из-за своей болезни, многие раздражаются по пустякам, а тут врачи создают им все условия для того, чтобы они выходили из себя. Как можно заставлять ждать их своей очереди по несколько часов? Почему сражавшиеся за свою Родину ветераны должны ждать своей очереди?», — вопрошает он.

На этом проблемы пациентов не завершаются. После они должны пройти медицинскую комиссию в поликлиниках по месту проживания, а затем повторно обратиться в психиатрическую больницу № 2.

«На мой вопрос – почему же мы после медицинской комиссии в поликлинике повторно проходим медицинскую комиссию в психиатрической больнице № 2, ответили, что в стране не хватает квалифицированных психиатров. Выходит, что вместо решения этой проблемы Минздрав заставляет страдающих психоневрологическими заболеваниями людей проходить трижды пытку многочасовой очереди. Я обращался к главному врачу психиатрической больницы № 2 по этому поводу, он отметил, что таков приказ из Минздрава», — жалуется ветеран Карабахской войны.

В связи с данной проблемой # в пресс-службе Минздрава отметили, что в последнее время участились жалобы по установлению диагнозов у пациентов, направленных по «Форме 88» с поликлиник по месту проживания. «Причиной этого является малое число врачей-психиатров в поликлиниках. В связи с этим пациенты проходят медкомиссию в психиатрической больнице № 2», — заявили в пресс-службе.

Согласитесь, что Минздрав использует странную логику. Если в стране существует нехватка квалифицированных врачей-психиатров, то почему же была ликвидирована медицинская комиссия по неврологическим и психическим заболеваниям в Центре психического здоровья?

А в настоящее время, чтобы освидетельствовать свою болезнь пациентам приходится трижды пройти медицинскую комиссию, выжидая в многочасовой очереди. Нетрудно догадаться, что от этой пытки их психическое состояние отнюдь не улучшается. Соответственно врачам-психиатрам прибавится дополнительная нагрузка. А их в стране и так мало.

Крайне недовольный подобным отношением Ахмед Рахманов подумывает о проведении акции протеста перед зданием Минздрава. «Мы требуем решения этой проблемы. Они необдуманно ликвидировали медицинскую комиссию по неврологическим и психическим заболеваниям в Центре психического здоровья. Почему же от их недальновидности должны терпеть лишения лица, страдающие от психоневрологических заболеваний!?», — заявил он.