Африканский союз призвал СБ ООН помочь региону в борьбе с COVID-19

Совет мира и безопасности Африканского союза (СМБ АС) призвал Совет Безопасности ООН помочь борьбе африканских стран с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике СМБ АС.

«Призываем Совет Безопасности ООН в соответствии с его главной обязанностью содействовать международному миру и безопасности, внести вклад в усилия как в Африке, так и на глобальном уровне, в том числе путём принятия мер, необходимых для текущей борьбы с пандемией», — говорится в заявлении.

В организации также заявили о глубокой озабоченности в связи с продолжающейся пандемией коронавируса на Африканском континенте.

| 2020-05-13T02:54:01+00:00 13 мая 2020, 08:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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