Представители старшего и среднего поколения прекрасно помнят советский фильм «Волшебная лампа Аладдина». Тогда, в конце 60-х годов прошлого столетия, когда снималась эта сказка, кинематограф не знал спецэффектов и компьютерной графики, но зритель просто обожал тот фильм. Да ладно, не в этом суть. Так вот, в том фильме был забавный эпизод. Джин из лампы спрашивает Аладдина, как поступить с магрибским колдуном, который пытался его убить? А добродушный Аладдин, не желая причинять кому-то ни было неприятностей, просто отвечает: «Да пусть ступает на все 4 стороны». Ну, джин и делает соответсвующие выводы: один колдун превращается в 4-х и каждый разбегается прямо в противоположном направлении. Смешно, право… Во всяком случае, детьми мы смеялись над выходкой джина…

Вот уже долгие годы, анализируя провальные выступления различных футбольных сборных Азербайджана и клубов (за исключением «Карабаха»), специалисты и представители медиа предлагают различные варианты выхода из тупиковой ситуации. В том числе развитие профессионального и детско-юношеского футбола в регионах, а также увеличение участников Премьер-лиги. Сиеминунтного успеха, конечно же, это не принесёт. Но в перспективе можно было бы пожинать плоды. Нельзя сказать, что в Федерации с этим не соглашались, да толку никакого не было. Как говорится, «Васька слушал, да ел». Из года в год повторялся чемпионат с участием 8-ми коллективов, 6 из которых представляли столицу.

Но, видно в АФФА судорожно и основательно планировали сбацать что-то такое, что на некоторое время умерило бы волну критики. И вот, свершилось! Как стало известно, принято решение переименовать клуб «Кешля» в «Шамахы» и, соответственно, сменить дислокацию команды: отныне этот коллектив будет представлять одноимённый райцентр Азербайджана. Оригинально, не правда ли? Да что там оригинально, просто гениально! АФФА смогла предложить вариант, который никогда не покроется тленом, и будет жить до тех пор, пока федерацией руководят люди с подобным складом ума. На самом деле, что помешает завтра переименовать «Сабах» в «Кюрдамир», и отправить команду на периферию? А послезавтра навесить ярлык «Лерик» на «Сабаил». Но это вовсе не все преимущества ноу-хау АФФА! Ведь через каких-нибудь 2-3 года можно начать новую ротацию клубов, придумывать новые названия, новые эмблемы и всякую иную мишуру, далёкую от истинного футбола. Ведь есть же пример того же «Кешля». Когда-то клуб был сформирован под названием «Хазар Университети». Через некоторые время его переименовали в «Интер». Правда, бакинцы особых регалий не снискали и даже отдалённо не напоминали своих знаменитых итальянских тёзок. Когда команде пришёл черёд называться «Кешля», некоторые подумали, что это уже окончательное решение. Но, человек предполагает, а АФФА располагает. Ну, а что даст переезд «Кешля» в Шамахы?

Прежде всего, клубу нужны будут более серьёзные финансы для комплектации команды. Не всякий легионер соглашается приезжать даже в Баку, а уж если ехать в Шамахы, то только за добротный контракт. Смогут ли удовлетворить капризам как местных, так и зарубежных футболистов спонсоры? Прямо скажем: если каких-то новых источников финансирования не будет найдено, что маловероятно, «Кешля», теперь уже «Шамахы», обречён прозябать на дне турнирной таблицы.

Естественно, напрашивается вопрос: а что же станет с базой и стадионом клуба на проспекте Гейдара Алиева? В социальных сетях уже сформировалось твёрдое мнение, к которому склоняется большинство: огромная территория в центре города очень подойдёт под застройку современных высоток. Тем более прецедент этому есть: базу некогда одного из лидеров отечественного футбола – клуба «Бакы» просто сравняли с землёй и теперь на этом месте вовсю кипит работа по возведению многоэтажок. Но очень хотелось бы ошибиться. Очень хотелось бы верить, что в федерации нас просто не так поняли, ну, как джин Аладдина. Поэтому и получилась такая вот петрушка. И нет никакой поднаготной у этой истории. Как в старой доброй восточной сказке.

P.S. Только честно: поверили?