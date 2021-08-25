Дети–это счастье для большинства родителей, но их содержание–дорогое удовольствие, тем более, если детей в семье несколько. Правительства стран, в которых есть проблемы с демографией, стремятся создать для своих граждан такие условия, при которых те решатся на многодетность. Даже Китай, который долгие годы ограничивал рождаемость в стране, решил ее стимулировать после того, как перепись населения выявила резкое снижение рождаемости. Парламент Китая принял поправки в Закон о населении и планировании рождаемости и разрешил китайским семьям заводить до трех детей, сообщило агентство Синьхуа.

Власти также обязуются ввести финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми и снизить расходы родителей на рождение и воспитание молодого поколения.

Азербайджан в обозримом будущем может столкнуться с теми же проблемами, с которыми уже столкнулся Китай. Мы привыкли слышать о том, что с демографией в стране проблем нет, но это не так. Эксперты подчеркивают, что дела обстоят хуже, чем раньше. Впрочем, это и так очевидно. Если раньше 3-5 детей в семье никого не удивляли, то сейчас супруги обычно останавливаются на 2, а то и вовсе на 1 ребенке. А все потому, что понимают: больше не потянут финансово.

Что же делает наше государство для поддержки многодетных семей? В отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты на наш запрос ответили, что Указ Президента Азербайджанской Республики “Об определении размера пособия женщинам, имеющим более пяти детей” от 27 декабря 2013 года служит усилению социальной защиты многодетных матерей.

Согласно указу, в настоящее время Министерство труда и социальной защиты выплачивает ежемесячные социальные пособия каждому ребенку женщин, имеющих более пяти детей. Это пособие за последние три года было увеличено почти в 2 раза. На каждого ребенка полагается по 55 манатов в месяц.

Значительная часть семей, охваченных программой адресной государственной социальной помощи, которая играет важную роль в благосостоянии малообеспеченных семей, — это семьи, в составе которых 3 и более детей.

Кроме того, женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста и имеющие не менее 10 лет страхового стажа, имеют право на пенсию по старости со снижением предельного возраста на один год для каждого ребенка.

В связи со смертью матери или развода, либо в связи с лишением матери родительских прав, отцы, воспитывающие 5 и более детей без заключения очередного брака, в одиночку до восьми лет, а также отцы, усыновившие и воспитавшие 5 и более детей в одиночку до восьми лет, а также опекуны, воспитывающие 5 и более детей в возрасте до восьми лет, имеют право на трудовую пенсию по возрасту.

Но на 5 детей в нашей стране мало кто сейчас решится, тем более что 55 манатов на ребенка–это очень маленькая сумма. Чаще всего, женщины в многодетных семьях не работают и все, на что они могут рассчитывать –зарплата мужа, если он есть, и пособия на детей.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов в беседе с # отметил, что уже сейчас в стране с демографией дела обстоят не так хорошо. Учитывая сложности финансового характера, все больше молодых людей задаются вопросами, зачем создавать семью. А те, кто ее создали, планируют не более 1-2 детей.

«Более 5 детей – это большая цифра для современных реалий, таких семей в стране немного. Нужно оказывать помощь, выплачивать пособия, причем нормальных размеров, семьям, в которых трое и более детей».

Доктор философии, специалист по вопросам демографии Азер Аллахверанов подчеркнул, что в Азербайджане падает рождаемость, и есть ряд факторов, которые способствуют этой динамике. Один из них связан с отсутствием особого внимания к многодетным семьям.

«Очень часто я в своих официальных заявлениях говорил о том, что численность многодетных семей по официальной статистике снижается из года в год. Правда, демографическая ситуация в Азербайджане не считается кризисной, потому что естественный прирост населения пока колеблется в пределах 1%, но были времена, когда этот показатель был более 2 % от общего числа населения. 1 % не считается опасной чертой, но международные организации и Фонд народонаселения заявляют, что данная тенденция сохранится до 2030 года. После 2030 года будет определенная стагнация в демографической ситуации, которая продолжится где-то до 2050 года. Затем пойдет обратный процесс. Данная цикличность сегодня спрогнозирована и понятно, что это приведет к уменьшению числа многодетных семей»,– говорит эксперт.

Например, в России есть такие стимулирующие факторы. В бытность СССР многодетные семьи получали поддержку.

«По нашему законодательству семьи, в которые более 5 детей, ежемесячно получают определенную сумму на них. Есть пособия малоимущим семьям, и когда их выделяют, учитывают в том числе количество несовершеннолетних детей. Но этого недостаточно. Нужны стимулирующие факторы, например, освобождение многодетных семей от каких-то налогов, вычетов. Необходимо способствовать улучшению их жилищных условий, выделять беспроцентные кредиты, льготы на получение образования и т.д. Я считаю, что такие программы должны быть, чтобы в Азербайджане естественный прирост населения не снижался. Но мнения по этому вопросу могут быть разными, и он должен обсуждаться с привлечением общественности, а не только экспертных кругов», – считает Аллахверанов.

Нужно четко определить, какая именно господдержка может быть оказана многодетным семьям. По его словам, тут имеют значение разные факторы, в том числе доходы госбюджета и т.д. В социальной политике есть набор инструментов, посредством которых может быть оказана необходимая помощь. Нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и смотреть на десятилетия вперед.