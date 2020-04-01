29 детей в Москве заболели COVID-19

Вирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 29 детей в российской столице, они находятся под наблюдением врачей. Об этом говорится в заявлении московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Коронавирус подтвержден у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — заявили в штабе.

Кроме того, за последние сутки в Москве более 40% новых случаев заражения коронавирусом составили люди в возрасте от 18 до 45 лет. Все контактировавшие с ними лица уже изолированы.

Всего в настоящее время в России зарегистрировано 2777 заболевших, погибли после заражения COVID-19 уже 24 человека, а выздоровели — 190.(Газета.Ru)

| 2020-04-01T18:11:48+00:00 1 апреля 2020, 20:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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