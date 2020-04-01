29 детей в Москве заболели COVID-19

Вирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 29 детей в российской столице, они находятся под наблюдением врачей. Об этом говорится в заявлении московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Коронавирус подтвержден у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — заявили в штабе.

Кроме того, за последние сутки в Москве более 40% новых случаев заражения коронавирусом составили люди в возрасте от 18 до 45 лет. Все контактировавшие с ними лица уже изолированы.