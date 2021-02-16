2022 год – 100-летие СССР: Россия активизирует генераторы хаоса в постсоветском пространстве

Россия не скрывает стремления присоединить Донбасс. Об этом заявил глава украинской переговорной делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он обвинил Москву в том, что она планирует создать в регионе русские национальные государственные образования. Более того, эти образования не ограничатся территориями самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)», и будут захвачены также и подконтрольные Киеву части этих областей.

«На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы», — заявил политик.

Понятна тревога экс-президента – она основана на предшествовавших заявлениях. Дело в том, что чуть ранее глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики (ДНР)» Денис Пушилин ответил на обещание президента России Владимира Путина не бросать Донбасс.

По его словам, «ДНР» постоянно ощущает поддержку со стороны Москвы, в том числе гуманитарной помощью, выдачей российских паспортов и проведением вакцинации от коронавируса. Курс на сближение с Россией зафиксирован в идеологической доктрине «Русский Донбасс», которая «ляжет в основу принятия самых важных государственных решений».

«В свою очередь, мы всегда будем стоять на защите Большой Родины, до последнего отстаивая наши общие ценности», — подчеркнул политик.

Пушилин добавил, что «ДНР рассчитывает усиливать взаимодействие с соседним государством посредством активного трансграничного сотрудничества, чтобы в будущем стать частью «Большой России».

О том, что Россия «Донбасс не бросит несмотря ни на что», Путин заявил на закрытой встрече с редакторами российских СМИ, позднее отрывок был опубликован на телеканале «Россия 24».

И конечно возникает вопрос, насколько оправданны опасения Кравчука, действительно ли в нынешних условиях Россия способна решиться на прямую аннексию Донбасса, как она сделала это с Крымом? На эти вопросы # ответили известные украинские эксперты.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев):

— Когда в августе 2014-го Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны разгромили основные формирования российских проксиз на Донбассе, стало очевидным, что проект «Новороссия» потерпел фиаско. Этот проект предполагал сепарацию 8 областей востока и юга Украины – Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской. Повторить «крымский блицкриг» не удалось. Кремлевским трофеем стали отдельные районы восточных частей Луганской и Донецкой областей, где были провозглашены так называемые «народные республики». Вот и сейчас Кремлю снова не терпится повторить старт проекта «Новороссия», где Донбассу отводится старая роль.

По первоначальному кремлевскому замыслу, Донбассу, в случае его полной, а не частичной оккупации, отводилось отнюдь не будущее аннексированной территории в составе РФ. Предполагалось, что Донбасс должен получить широкую автономию в составе Украины с правом вето на внешнеполитические решения Киева, а также спровоцировать дальнейшую федерализацию Украины и последующую дезинтеграцию. Это тоже не удалось. Собственно все 6 лет Минского процесса – это постоянные попытки Москвы реализовать этот сценарий.

То, что вещают по директиве кураторов из ФСБ российские марионетки в Луганске и Донецке, отнюдь не новая песня. Путин еще в 2016-м заговорил о том, что, мол, Ленин передал Донбасс Украине. По кремлевской логике, Украине кто-то что-то передавал. То Хрущев Крым подарил, то Сталин Западную Украину.

Но подобная чушь служит оправданием далеко идущих замыслов. И опять же, Донбасс мало интересует Россию как таковой. И даже в пропагандистской доктрине «Русского Донбасса» речь не идет о его перспективе в составе России. О Донбассе в составе РФ вещают традиционные рупоры Кремля с достаточно странными «русскими» фамилиями – Симоньян, Бабаян, Кеосаян. Кремль дистанцировался от их заявлений и реляций. Но это игра по заранее определенному сценарию, где роли расписаны.

На мой взгляд, путинский режим будет предпринимать очередную попытку исправить последствия «крупнейшей геополитической катастрофы» минувшего столетия, каковой Путин считает распад Советского Союза или, как его завуалированно сейчас называют «Большой Родины». 2022 год – 100-летие создания СССР. Поэтому сейчас Россия активизирует генераторы хаоса по всему постсоветскому пространству. Там, где существуют марионеточные режимы Кремля, либо где есть российское военное присутствие, — это следует рассматривать как зоны генерации хаоса.

Марионеточные «ДН» и «ЛНР» на оккупированной части Донбасса – это лишь один из таких генераторов хаоса. Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Карабах тоже относятся к этой категории. Даже сателлитная Беларусь хаотизируется кремлевским режимом. Претензии предъявлены и Казахстану. Такие действия Кремля кажутся алогичными. Но на самом деле в этом присутствует логика хаотизации с тем чтобы в час «Ч» предложить «альтернативу хаосу» – возврат к «советскому порядку». СССР 2 под кремлевским протекторатом является навязчивой идеей тамошней правящей клептократии. Стоит вспомнить, что СССР первоначально создавался Москвой с участием просоветских режимов в Украине, Беларуси и Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республике. Именно в этом ареале сейчас и действует путинский режим. Поэтому, т.н. Русский Донбасс – это лишь пазл старой игры Кремля в «Империю».

«Новороссийского блицкрига» у России не вышло в 2014-м. Не вышло тогда — не выйдет и сейчас. Но попытки, и не только пропагандистские, будут иметь место вновь и вновь. Особенно сейчас, когда в Киеве начали зачистку пятой колонны Кремля.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— В конечном итоге Россия хочет не интеграции Донбасса в свой состав, а наоборот, интеграции его в правовое поле Украины на заведомо выгодных для РФ основаниях, ведущих к центробежным тенденциям и дезинтеграции украинского государства.

Потому все акценты на скорой интеграции региона в состав РФ маркируют в основном традиционную тактику Москвы: имитировать поглощение региона, которое Киев может остановить якобы только быстрыми ответными мерами по уступкам РФ. Это попытка ввести Киев в состояние растерянности и заставить принимать выгодные России решения под угрозой утраты возможности интегрировать регион вовсе.

В конечном итоге такие меры (в частности, вытеснение гривны из обращения на оккупированной территории Донбасса, незаконная паспортизация населения, проведение форума касаемо поглощения Донбасса РФ) означают только желание Москвы гибридными мерами добиться от Киева уступок. Особенно это показательно в контексте риторики, которая звучит от сторон Минского процесса сейчас и говорит о невозможности уступок сторон. Это и стимулирует поиск рычагов давления со стороны РФ.