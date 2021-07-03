В результате мощного оползня в японском Атами (префектура Сидзуока) порядка 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в субботу, 3 июля, сообщила крупнейшая телерадиовещательная корпорация Японии — NHK.

На поступивших с места событий телевизионных кадрах видно, как потоки грунта и пород сметают здания и погребают под собой отдельные строения.

По словам свидетеля произошедшего, служителя одного из местных храмов, «спасатели призывали людей эвакуироваться». Когда он вернулся, «дома и машины перед храмом исчезли», цитирует очевидца агентство AFP.

Оползень произошел примерно в 10.30 по местному времени (05.30 по бакинскому). По данным японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), более 2800 домов остались без электричества. (DW)