Планируется, что надбавки к зарплате, выплачиваемые директорам, их заместителям и педагогам, составят более полумиллиарда манатов в год.

Как сообщает АПА, об этом в своем выступлении на сентябрьской конференции работников образования Баку сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в предварительном этапе сертификации приняли участие 98% учителей начальных классов. «Из них 78 процентов успешно прошли первый этап сертификации. Успешно прошли первый этап сертификации 8 577 учителей, а 2 367 учителей нуждаются в усовершенствовании. В случае успешного прохождения этапа собеседования, 5 599 учителей получат 10-процентную, а 2 978 учителей – 35-процентную надбавку».