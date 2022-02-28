168 граждан Азербайджана, эвакуированных в связи с ситуацией в Украине, сегодня ночью первым самолетом были доставлены в Баку.

Почетный консул Украины в Азербайджане Мехрали Гасымов заявил в интервью телеканалу Xəzər, что людей привезли в Кишинев на специально выделенных наземных транспортных средствах с погранично-пропускных пунктов на украинско-молдавской границе.

Из молдавской столицы граждане были доставлены в румынский город Яссы, затем самолетом — в Стамбул, а оттуда — в Баку. Самолеты были организованы компанией NEQSOL Holding в рамках гуманитарной помощи. М.Гасымов подчеркнул, что эвакуация граждан продолжается.

«Министерство иностранных дел работает в усиленном режиме, наши посольства и консульства тоже мобилизовали все свои силы», — сказал он.

В настоящее время в Кишиневе собралось около 600 наших граждан. По словам почетного консула, они были размещены на территории посольства Азербайджана в Молдове, а также в других организованных посольством местах.