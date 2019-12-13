Профессор Мехмет Перинчек: Нет решения суда — нет и «геноцида»

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить «геноцид армян». Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что Соединенные Штаты должны чтить «геноцид армян» путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием «геноцида армян» или «любого другого геноцида», а также «поощрять информирование о «геноциде армян».

МИД Турции в связи с этим уже выступил с заявлением, в котором говорится, что резолюция сената США о признании событий в Османской империи в 1915 году «геноцидом» лишена правовой основы и направлена на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений. «Резолюция сената США о событиях 1915 года лишена исторической достоверности и правовой основы. Это один из примеров того, как может быть политизирована история. Это решение также является разрушительной попыткой подорвать усилия по развитию отношений между Турцией и США», — говорится в заявлении. В заявлении отмечается, что те, кто использует историю для своих политических целей, никогда не достигнут своих целей, игнорируя факты. «Борьба Турции за защиту своих жизненно важных интересов в регионе будет решительно продолжаться, несмотря на такие несправедливые и необоснованные решения», — сказано в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Турецкий политолог, журналист и историк, профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек, который на протяжении более 20 лет изучает этот вопрос в российских государственных архивах, уверен, что решение американского сената преследует политические цели и является средством давления на Турцию, которая в последнее время демонстрирует самостоятельность и независимость.

«Есть разные аспекты этого решения – политические, юридические и исторические. В данном случае принятая сенатом резолюция носит политический характер. Вашингтон тем самым бросает вызов Анкаре. А причина заключается в том, что потерпев поражение в Сирии, США потеряли инициативу на Ближнем Востоке, в чем стали обвинять Анкару и Москву, особенно после Сочинского меморандума. Турция и Россия действительно сообща уничтожили химеру США и сорвали коварные планы по созданию «Большого Ближнего Востока» и проект «Великого Курдистана». Причина принятия резолюции в этом. США таким образом решили отомстить»,- комментирует корреспонденту # решение американского сената турецкий профессор.

С другой стороны, утверждает он, принятое сенатом решение не имеет юридической силы, поскольку чтобы назвать какое-то событие «геноцидом», нужно или решение регионального суда, а турецкие суды не принимали подобных решений по этому вопросу, или же решение международного суда, каковое тоже отсутствует. По этой причине ни один парламент, ни один политический институт не имеют права определять событие «геноцидом». Т.е., нет решения суда — нет и «геноцида».

«США вообще не заинтересованы в поисках исторической правды, для них страдания народов в ходе войн, пусть то турки, курды, азербайджанцы или даже армяне, не имеют значения. Они просто используют армянский вопрос как инструмент шантажа и давления на Турцию. Поэтому они игнорируют исторические факты и не обращаются к документам. Я более 20 лет работаю в российских государственных архивах с документами царской и советской России по армянскому вопросу, в том числе с документами самих армян, а они доказывают, что не было никакого «геноцида», а была взаимная резня и ее провоцировали империалистические силы, чтобы поддержать центробежные силы в Турции и оккупировать турецкую территорию. Армянский вопрос на протяжении всей истории был оружием против Турции и сейчас продолжается такая же политика. Турция в годы Первой мировой войны защищала свою страну и принимала меры против восстания дашнаков и армянских бандитских формирований. Недавно вышла моя книга «Тайные страницы российско-турецкой дипломатии», там представлены новые документы по армянскому вопросу, есть среди них документы царского и советского периодов, в том числе армянские, и все они доказывают, что армянское население турецкой империи в массовом порядке сотрудничало с вражескими силами, и Турция вынуждена была принимать меры для защиты своей территории.

И тут возникает вопрос: если документально не доказан факт «геноцида», а наоборот, все приведенные документы опровергают его, то почему сенат принимает такую резолюцию. Все очень просто. Раньше они использовали армянский вопрос для создания «Великой Армении», а сейчас тот же вопрос используется для создания «Великого Курдистана». Они хотят представить борьбу Турции против террористов как новый «геноцид» против курдов», — поясняет Мехмет Перинчек.

Каким же будет ответ Анкары на это, пусть и не имеющее юридической силы, решение американского сената? Поскольку эта резолюция сената США принималась без учета исторической правды, при отсутствии юридических оснований и, прежде всего, преследует геополитические цели, — считает Перинчек -Турция должна дать адекватный политический ответ, не ограничиваясь предоставлением доказательств от противного в историческом контексте и в юридическом поле.

«Самым весомым ответом стало бы закрытие военной базы «Инджирлик». Если они используют армянский вопрос против Турции, то и Анкара должна выступить с конкретным политическим ответом. Армянский вопрос стал политическим инструментом в руках США. И если Турция подчинится Вашингтону, то они откажутся от этого решения, но если, наоборот, Анкара решительно будет защищать свои национальные интересы, то США продолжат эту линию шантажа», — заключил профессор Перинчек.

Отметим, что события в Османской империи в 1915 году признали «геноцидом» 23 государства, а также Европарламент. Причем без изучения исторических фактов и документов. Турция отвергает обвинения в «геноциде армян» и настаивает на отказе от термина «геноцид», поскольку имело место переселение. Кроме того, жертвами событий 1915 года были и сами турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны, однако квазидемократические западные страны и сама Армения не соглашаются на это предложение.