Весьма интересное заявление прозвучало в Ереване. Экс-советник «президента Арцаха», член блока «Честь имею» Тигран Абрамян заявил, что в последнее время в «Арцахе» активно обсуждаются телефонные звонки азербайджанцев, адресованные жителям «республики», которые предлагают последним продать им свои квартиры. Об этом сообщает News.am.

Он, в частности, отметил:

«Этот вопрос вчера затронул наш коллега Наири Охикян, который высказал обеспокоенность арцахцев. Основная идея азербайджанцев заключается в следующем: в любом случае Арцах будет сдан, а мы предлагаем продать ваши квартиры.

Со вчерашнего дня пишу своим знакомым, живущим в Арцахе, и пытаюсь понять, речь об одном или двух звонках или все это носит более массовый характер? Пока не хочу давать никаких оценок, но очевидно, что звонки азербайджанцев не ограничиваются одним-двумя десятками.

На самом деле здесь есть две основные проблемы. Во-первых, очевидно, что Азербайджан начал тотальную психологическую атаку на жителей Арцаха, пытаясь повышением дозы атмосферы страха ускорить процесс его освобождения от армян. Во-вторых, он предлагает народу «сатанинскую сделку», пытаясь таким образом получить контроль над Арцахом.

К сожалению, это ожидаемые процессы, и в ближайшем будущем использование таких инструментов получит более широкое распространение. Все это становится еще более трагичным на фоне выхода властей Армении из процесса и окончательного закрытия страницы Арцаха».

Что это всё значит, интересно? У страха глаза велики, или армяне действительно чувствуют и отмечают какие-то признаки того, что весь Карабах неминуемо движется к воссоединению с Азербайджаном? Измышления это или факты?

Охарактеризовать эту ситуацию согласился по просьбе # военный психолог, бывший сотрудник Министерства обороны АР Азад Исазаде:

— Во-первых, я думаю, за этой информацией не стоит никакой официальной правительственной, государственной политики. Здесь, наверное, не стоит искать какой-то политический аспект. Но хочу напомнить, что практически после завершения войны, после 10 ноября, когда некоторая часть армянского населения Карабаха стала возвращаться, особенно в Ханкенди, тогда интернет был переполнен предложениями по продаже квартир непосредственно в этом городе, и по довольно низким ценам. Поэтому я не исключаю варианта, что какие-то предприимчивые наши граждане, которые видят, что эта недвижимость довольно дешево продается, решили, что можно сделать инвестиции – вложить небольшие деньги, купить квартиры в Ханкенди, а потом, через год, через два, когда политический вопрос решится, у них на руках будет акт о купле-продаже. Как это будет оформлено, я даже не знаю, но, наверное, какие-то документы, купчие оформлены будут. То есть, я не исключаю, что кто-то из азербайджанцев, в ответ на объявления в интернете о продаже квартир в Ханкенди за довольно низкую цену, подключился к этому процессу. В принципе, если подходить к этому с чисто деловой точки зрения, это довольно хорошие предложения, хорошие инвестиции, и в принципе ясно, что возвращение азербайджанцев в Ханкенди – это вопрос времени. Через год-два этот вопрос политически будет решен и те, кто сейчас купят квартиры в Ханкенди, будут иметь определенные юридические преимущества.

Но искать какие-то политические провокации, намеренное оказание давления на армян – это потеря времени. Я думаю, это просто обычный такой коммерческий проект – самостийный, сам по себе возникший. Есть предложение – есть спрос. Соответственно, раз цены упали, то кто-то тут же покупает. И не факт, что это только азербайджанцы. Их могут купить и маклеры, занимающиеся недвижимостью, в расчете на то, что в будущем эти цены вырастут. И среди этих маклеров, вполне возможно, есть и азербайджанцы.

Я не выражаю официальную точку зрения, но в принципе сама эта идея довольно перспективна. И над этим можно даже подумать, и взять этот процесс под контроль – как армянам, живущим в Карабахе, так и азербайджанцам, выходцам из нагорной части Карабаха, жителям того же Ханкенди (там был большой поселок Кяркиджахан), жителям Ходжалы, окрестных деревень – Малыбейли, Гушчулар. Почему бы им, не дожидаясь официальных каких-то процессов, не начать приобретать недвижимость, если материальные возможности им это позволяют?