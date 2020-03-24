Звезды Голливуда призвали жителей Нью-Йорка не выходить на улицу

Известные актеры записывают видеообращения, в которых призывают ньюйоркцев не выходить из квартиры без нужды и не заражать друг друга коронавирусом, их попросил об этом губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Записи появляются в Интернете.

«Нам всем необходимо оставаться дома, мы должны остановить распространение этого вируса. И мы можем с этим справиться только вместе. Надо защищать не только себя, но и других — всех пожилых людей. Пожалуйста», — заявил актер Роберт Де Ниро, являющийся уроженцем Манхэттена.

«Я слежу за вами», — добавил он.

Его коллега Дэнни Де Вито, которому сейчас 75 лет и который также находится в группе риска, тоже записал обращение к молодым людям. Многие молодые люди несерьезно отнеслись к ситуации с коронавирусом, посчитав, что для молодежи он безопасен.

«Привет всем, это Дэнни Де Вито. И я прошу вас от всего сердца: все в штате Нью-Йорк оставайтесь дома. У нас сейчас этот вирус, эта пандемия. И молодые люди, если они подхватили, могут заразить и пожилых. А дальше сами понимаете, кряк, и меня нет», — обратился он. (РИА Новости)