Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что помилование Михаила Саакашвили спровоцирует рост поляризации в грузинском обществе. Об этом она заявила сегодня на встрече с грузинскими журналистами, передает «Новости-Грузии«.

Часть оппозиции считает, что помилование третьего президента Грузии является важнейшим условием прекращения поляризации. Несмотря на эти доводы, ранее Зурабишвили неоднократно заявляла, что отказывается использовать свои полномочия и помиловать Саакашвили.

«Вам известно мое политическое прошлое, но сейчас это не главное. Я глубоко уверена, что такой шаг сегодня станет причиной повышения поляризации, нежели деполяризации. Я не думаю, чтобы кто-то меня в этом переубедил. Само возвращение Саакашвили ведь стало причиной повышения поляризации», — сказала она.

Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему ранее заочно. Согласно решению судов, он должен отбыть в тюрьме шесть лет.