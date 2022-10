Армения изо всех сил пытается организовать международное давление на Азербайджан, лицемерно обвиняя в нападении на «свою территорию». К этому процессу подключились известные своей проармянской позицией немецкий маргинальный политик Мартин Зоннеборн и эксперт по правовым вопросам Дастин Хоффманн.

Так, в своей статье под заголовком «The Horrors of the Other War in Europe Keep Growing» (Ужасы другой войны в Европе продолжают расти), опубликованной в американском издании Newsweek, они приводят случай с Ануш Апетян, уничтоженной со стороны азербайджанских военнослужащих в ходе проведенной в сентябре военной операции по пресечению вооруженных провокаций армянской армии.

В писанине проармянских европейских деятелей отмечается, что мать троих детей Ануш Апетян была якобы убита и зверки изувечена со стороны азербайджанских солдат. В качестве «доказательства» они ссылаются на видео, распространенное в мессенджере Telegram.

Хотя согласно изданию «Спутник Армения» ( https://ru.armeniasputnik.am/20220923/mat-ne-sderzhala-lish-odnogo-obeschaniya-snayper-anush-apetyan-pogibla-rasstrelyav-vse-patrony-48731926.html ), тело убитой на высокогорном посту снайперши Ануш Апетян было сразу спущено с позиции.

Далее Зоннеборн и Хоффманн утверждают, что Армения одна стоит перед конфликтом с Азербайджаном. По их словам, «армянскую нацию наказывают за бархатную революцию 2018 года, целью которой было освободить страну от коррумпированных олигархов и правящей элиты».

«Армения протянула руку Западу, оттолкнув своего старого партнера Россию, и, как и Украина, теперь страдает от последствий, но с гораздо меньшим вниманием СМИ», — лицемерно заявляют они.

Почему-то говоря о «демократической» Армении Зоннеборн и Хоффманн забывают о том, что именно их любимый «демократ» Никол Пашинян спровоцировал Вторую Карабахскую войну, заявив о том, что «Карабах – это Армения». Тем самым он свел на нет многолетний переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта. Армянскую нацию не наказывают за то, что они совершили бархатную революцию в 2018 году. Азербайджан вернул свои территории, захваченные в ходе Первой Карабахской войны. А в настоящее время Баку требует от Еревана заключить мирный договор, в котором Армения признает территориальную целостность Азербайджана. Однако Пашинян и его команда тянут время, прикрываясь нелепыми доводами, отказываясь выполнять взятые на себя обязательства в ходе подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Целью многочисленных военных провокаций Армении в армяно-азербайджанском приграничье является вызвать международную реакцию на действия азербайджанской армии. Армянская пропаганда обвиняет азербайджанских военнослужащих в совершении военных преступлений, но предпочитает не упоминать вандализм и изуверство своей армии.

В частности, ракетные обстрелы мирных азербайджанских городов во время Второй карабахской войны, в ходе которых погибли также и малолетние дети.

Провоцируя вооруженные инциденты Армения с каждым разом сталкивается с упорным сопротивлением азербайджанской армии, которая переходит в контрнаступление. Беспощадно подавляя вооруженную активность Армении, азербайджанская армия пополняет списки убитых и плененных армян.

Кроме того, Азербайджан целенаправленно добивается в международных инстанциях возможности привлечения высших должностных лиц Армении к ответственности за преступления против мирного азербайджанского населения. В частности, по факту обнаружения массовых захоронений в селе Эдилли Ходжавендского района, освобожденном от армянской оккупации в 2020 году.

Обнаруженные останки принадлежат азербайджанским военнослужащим, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны. Несмотря на неоднократные призывы, армянская сторона для сокрытия от мировой общественности совершенных ею военных преступлений, отказалась предоставить информацию о судьбе этих лиц, а также о местах массовых захоронений.

Однако проармянские европейские политики предпочитают считать Армению непричастной к многочисленным военным преступлениям и лицемерному попиранию международного гуманитарного права.