В китайском городе Аньян в провинции Хэнань в понедельник вечером власти запретили гражданам выходить из дома и передвигаться на машинах. Население города превышает пять миллионов человек, сообщает агентство Синьхуа.

В последние недели в некоторых крупных городах Китая разгораются новые очаги эпидемии — всего за несколько недель до зимних Олимпийских игр в Пекине.

На прошлой неделе миллиону жителей Юйчжоу в той же провинции Хэнань было приказано оставаться дома. Сиань, где проживает 13 миллионов человек, находится на карантине уже третью неделю, передает BBC.

Во вторник Китай сообщил о 110 новых случаях заражения вирусом.