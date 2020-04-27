Жителей Германии обязали носить маски в общественном транспорте и магазинах

Ношение масок в общественном транспорте и в магазинах стало обязательным с понедельника почти во всей Германий. Одновременно с этим вступают в силу некоторые послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Эпицентрами распространения коронавируса в Германии являются Бавария, Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг. В этих трех федеральных землях маски нужно носить в обязательном порядке и в транспорте, и в магазинах. Также достаточно просто покрывать нос и рот шарфом или платком.

Самые высокие штрафы за нарушение действуют в Баварии. Граждане, которые пренебрегли этим правилом, должны будут заплатить €150, а владельцы магазинов, чьи сотрудники не будут прикрывать лица, — до €5 тыс. В Гессене штраф составит €50, в Баден-Вюртемберге — €60, в Рейнланд-Пфальце — €10.

В Берлине нужно надевать маски только в транспорте, на точки коммерции правило не распространяется. За нарушение предусмотрено лишь устное замечание. Без денежного штрафа пока решили обойтись и власти ряда других земель — Бранденбурга, Саксонии, Саара, Гамбурга.

| 2020-04-27T19:07:24+00:00 27 апреля 2020, 20:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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