Жириновский предложил ввести в России ограничения по весу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда» выступил с предложением ввести в России ограничения по весу.
По его мнению, государство вынуждено нести большие расходы из-за граждан с избыточным весом, оплачивая их «лечение и диету».
Как считает Жириновский, в то же время другие граждане «от государства недополучают».
«Я ещё в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 кг», — цитирует его РИА Новости.
При этом лидер ЛДПР считает, что для чиновников необходимо установить ограничение по весу в 100 кг.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что за год от проблем, связанных с ожирением, в мире скончались более 20 млн человек.