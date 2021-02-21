Жириновский предложил ввести в России ограничения по весу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда» выступил с предложением ввести в России ограничения по весу.

По его мнению, государство вынуждено нести большие расходы из-за граждан с избыточным весом, оплачивая их «лечение и диету».

Как считает Жириновский, в то же время другие граждане «от государства недополучают».

«Я ещё в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 кг», — цитирует его РИА Новости.

При этом лидер ЛДПР считает, что для чиновников необходимо установить ограничение по весу в 100 кг.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что за год от проблем, связанных с ожирением, в мире скончались более 20 млн человек.