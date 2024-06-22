Люди без гена SMIM 1 отличаются повышенным риском развития ожирения из-за сниженного расхода энергии в покое. Также эта особенность приводит к рождению людей с вел-отрицательной группой крови. Такие выводы сделали в ходе исследования, опубликованного в журнале Med.

Ген SMIM1 идентифицировали 10 лет назад, когда ученые искали причину развития вел-отрицательной группы крови. Она встречается у одного из пяти тысяч человек и развивается при отсутствии двух копий гена SMIM 1.

В ходе нового исследования, в котором приняли участие 104 пациента, выяснили, что вел-отрицательная группа крови связана с повышенным содержанием жиров в крови, нарушениями работы жировой ткани и печени, а также сниженной активностью щитовидной железы. Женщины с этой группой крови весили на 4,6 килограмма больше среднего показателя, а мужчины — на 2,4 килограмма. По мнению ученых, около 300 тысяч человек в мире страдают от ожирения, связанного с вел-отрицательной группой крови.

«У небольшого меньшинства людей ожирение вызвано генетическими вариантами. В этом случае могут помочь новые методы лечения. Наши результаты подчеркивают необходимость исследовать генетическую причину ожирения, чтобы выбрать наиболее подходящее и эффективное лечение, а также уменьшить социальную стигму, связанную с лишним весом», — пишет издание.