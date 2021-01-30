Жириновский предложил открыть в России публичные дома для молодежи

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть в крупных городах России публичные дома для молодежи, сообщает РИА Новости.

По его словам, таким образом можно в два-три раза снизить агрессивность молодых людей, выходящих на несанкционированные акции. Большинство таких «протестующих» — неженатые холостяки, которым некуда девать свою энергию, считает парламентарий.

«Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30 процентов поддержат», — сказал политик в эфире радио «Комсомольская правда».

Тем не менее Жириновский отметил, что публичные дома — не самый лучший вариант с точки зрения этики и морали. В связи с этим лидер ЛДПР призвал к проведению в стране целенаправленной работы по выбору профессии и воспитании молодежи.