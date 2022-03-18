Из-за войны с Украиной Россия потеряла все, чего достигла за последние 25 лет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в новом обращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

«Я уверен, что атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, – как говорится, в «лихие 90-е». Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства. Такова будет для России цена войны против Украины», – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, это будет для России болезненным падением, которое она ощутит даже несмотря на «опиум для народа» от телевизионных пропагандистов.

«Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора. Но что бы с ними ни случилось, это не может нас утешить. Не воскресит наших погибших. Не восстановит наши города. Не исцелит душевную рану, которая останется с нами навсегда», – добавил он.

Президент уверен, что все разрушения в Украине отстроят и страна станет членом ЕС, но жизнь в стране все равно будет другой. (gordonua.com)