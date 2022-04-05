Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Как передает Укринформ, соответствующий указ главы государства № 211/2022 обнародован на сайте Офиса Президента.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины», — говорится в документе.

Согласно указу, возглавляет делегацию народный депутат Арахамия Давид Георгиевич.

Согласно указу глава делегации может вносить по согласованию с министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Кроме того, указом утверждаются Директивы делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Кабинет Министров Украины должен обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в переговорах с Российской Федерацией.