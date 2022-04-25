Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он обсудил с политиками из США, госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином, военную и финансовую помощь Киеву со стороны Вашингтона, сообщает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал Зеленского.

«Обсудили с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности», — сообщил украинский лидер по итогам визита глав Госдепа и Пентагона в Киев.

Он добавил, что для Украины «в этот ответственный момент» визит делегации высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов «очень ценен и важен». Также он поблагодарил США за «беспрецедентную помощь».