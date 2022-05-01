«Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это несправедливо. Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такое, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор — вы за правду или нет», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что Украину поддерживает народ Греции, и он благодарен за это.